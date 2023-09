Depois de ter revelado que viajou recentemente para o Brasil para uma nova aventura profissional, Rita Pereira tem vindo a partilhar com os fãs algumas curiosidades desta nova fase. Ainda esta terça-feira, dia 5 de setembro, a atriz voltou a falar na sua página de Instagram, onde destacou uma 'lista' de afazeres.

"A precisar de me inscrever num ginásio, arranjar uma massagista para fazer drenagens, uma manicure e depilação, uma clínica para continuar o laser pico, encontrar um método que me ajude no problema de costas (vou encontrar uma solução aqui), saber qual a melhor loja de suplementos e um cabeleireiro. Simples", escreveu numa publicação em que reúne ainda algumas imagens.

Na caixa de comentários a atriz recebeu o carinho e apoio dos colegas, amigos e fãs.

