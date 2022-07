A semana de Nininho Vaz Maia não começou com as melhores notícias. "Por motivos de saúde e indicação médica, terei que cancelar o espetáculo de dia 30 de julho, em Pinhel", anunciou numa mensagem que publicou na sua página de Instagram, esta segunda-feira, 26 de julho.

"Quem quiser pode pedir a devolução, mas também poderão pedir a troca do bilhete para a data da Figueira da Foz, dia 20 de agosto", explicou de seguida.

Na mesma publicação, acrescentou: "Juntamente com a equipa médica, foi feito de tudo para evitar este cancelamento, contudo, para que me seja possível regressar aos palcos com muita energia, terei de parar todas as atividades por alguns dias para controlo da minha condição de saúde".

Antes de terminar, lamentado "imenso esta situação", prometeu: "Pinhel, em breve estaremos juntos".

Veja a mensagem na íntegra: