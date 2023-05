Nininho Vaz Maia esteve na RFM à conversa com Joana Cruz e Rodrigo Gomes, ocasião em que lembrou o jantar que teve com Cristiano Ronaldo (e amigos do craque), para o qual foi convidado à última da hora.

Rodrigo, amigo do artista, contou que tinha um jantar nesse mesmo dia marcado com Nininho, uma vez que iam ver um concerto a seguir, mas que o músico disse que não podia ir, pois tinha recebido um outro convite irrecusável.

Esse convite partiu precisamente de CR7.

"Fui convidado, sim, para jantar e estar em convívio com amigos e com o número 1 de todos os tempos. Foi convívio, foi super natural, foi incrível!", lembra.

"Começaram a pôr micros à minha frente, uma equipa de câmaras... mas estava natural", disse ainda, recordando que a equipa da Netflix que seguia Georgina para as gravações do seu reality show acabou por filmar o momento.

Questionado em tom de brincadeira se Ronaldo ofereceu o jantar, o entrevistado respondeu que sim.

