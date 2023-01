Na emissão desta sexta-feira, dia 27 de janeiro, do programa 'Dois às 10', da TVI, falou-se de sexo na terceira idade e, também, sobre traições.

Para debater o tema, Maria Botelho Moniz e Cláudio Ramos receberam três convidados, com destaque para Diana Lopes, ex-concorrente do 'Big Brother'.

"Alimentar uma traição, uma vida dupla, é complicado. Mas acho mesmo, de coração, e foi a idade e muita terapia que me levaram a pensar assim, que ninguém deve deitar um casamento fora por causa de uma traição. Às vezes, uma traição é só uma traição", fez notar Cláudio Ramos.

No entanto, Maria Botelho Moniz confessou pensar de outra forma: "Neste momento, com esta idade e com a cabeça que tenho, seria muito difícil. Sou muito rancorosa, vivo as coisas e fico ali a remoer, a remoer… Voltar a ganhar a confiança de alguém que a perdeu é muito difícil".

Veja aqui este momento.

Leia Também: Cláudio Ramos em foto de cabelo comprido. Ainda se lembra?