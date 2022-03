Considerada por muitos como uma das atrizes mais talentosas da sua geração, Nicole Kidman alcançou a fama em filmes e séries de TV australianos nos anos 80. Em 1996, ganhou o seu primeiro Globo de Ouro pelo papel em 'To Die For', e em 2003 ganhou o seu primeiro Óscar. Desde 'Moulin Rouge' (2001) a 'Big Little Lies', mostrou que consegue assumir qualquer personagem.

A recente interpretação da atriz no papel de Lucille Ball, no filme biográfico 'Being the Ricardos', levou-a a revelar que estava fora da sua zona de conforto ao interpretar essa lenda da comédia. Lucille Ball, da sitcom de sucesso 'I Love Lucy', tinha um estilo pessoal e uma forma de falar muito particulares. Seria um grande desafio para qualquer atriz, mas Kidman fê-lo tão bem que acabou por receber um Globo de Ouro na categoria de Melhor Atriz em Filme Dramático, estando também nomeada ao Óscar de Melhor Atriz

O rosto de Kidman está no filme praticamente irreconhecível devido à maquilhagem e às próteses, tudo para torná-la mais parecida a Ball. Porém, esta está longe de ser a única transformação a que a atriz já se submeteu ao longo da sua preenchida carreira. Clique na galeria para acompanhar as suas transformações atrás e à frente das câmaras ao longo das últimas décadas.

