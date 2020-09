Amante de animais, Nicole Kidman decidiu adotar mais um companheiro de quatro patas, o gato Louis.

Uma novidade que quis partilhar com os fãs nas redes sociais, dando a conhecer as primeiras imagens do "mais recente membro da família peluda".

Celebridades como Charlize Theron e Lily Aldridge mostraram-se encantadas na caixa de comentários.

