Nicky Hilton Rothschild surpreendeu os seguidores da sua página de Instagram com as primeiras fotografias dos três filhos juntos.

Esta terça-feira, a irmã de Paris Hilton, de 38 anos, publicou várias imagens para assinalar os dois meses de vida do bebé, fruto do casamento com James Rothschild.

"Dois meses", escreveu na legenda do conjunto de fotografias, que começa com a imagem de Nicky com os três filhos, o bebé, Teddy, de quatro anos, e Lily-Grace, de seis.

