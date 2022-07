Nicki Minaj foi notícia nos últimos dias por estar, alegadamente, grávida do segundo filho. Atenta à especulação, a rapper não tardou a reagir através das redes sociais.

Antes de se apresentar em palco no festival Wireless, no Finsbury Park, em Londres, a intérprete de 'Pound the Alarm' fez um direto no Instagram através do qual comenta os rumores.

"Estou grávida? Queria twittar isto: não estou gorda, pessoal, estou grávida", começou por afirmar, apercebendo-se em seguida que tinha trocado a ordem das palavras.

"Ah, esperem, eu disse mal? Quis dizer que não estou grávida, estou gorda", atirou, por fim, reagindo assim às muitas mensagens de felicitações que estava já a receber.

Nicki Minaj, recorde-se, foi mãe de um menino em setembro de 2020. O menino, cujo nome nunca foi revelado, nasce fruto do casamento com Kenneth Petty.

