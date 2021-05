Nicki Minaj surpreendeu os fãs com um raro vídeo do filho, de oito meses, a tentar dar os primeiros passos.

As carinhosas imagens mostram o menino - cujo nome ainda não foi revelado - a ser amparado pelo marido de Nicki, Kenneth Petty, como pode ver na galeria.

Recorde-se que a cantora deu as boas-vindas ao primeiro filho em comum com Petty no mês de setembro do ano passado, quase um ano depois de revelar que se tinham casado.

Leia Também: Nicki Minaj quebra silêncio sobre trágica morte do pai após atropelamento