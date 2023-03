Pai de 12 filhos são muitas as responsabilidades que Nick Cannon tem de cumprir. E no que a isto diz respeito, o apresentador garante que não precisa de uma 'regra' estabelecida pelo tribunal.

Numa entrevista ao programa radiofónico 'The Home Team Morning Show', Nick Cannon afirmou: "Não se trata de uma mesada ou de um valor específico de dinheiro, não preciso disso. Nunca houve nada que as mães dos meus filhos me tivessem pedido e não tivessem recebido".

"Quero dizer, é por isso que me chamam de provedor. O que precisares é só pedir", diz, em tom de brincadeira.

Vale notar que Cannon é pai dos gémeos Monroe e Moroccan, de 11 anos, fruto do anterior relacionamento com Mariah Carey.

O apresentador é também pai de Rise, de cinco meses, Powerful, de dois anos, e Golden, de seis, da relação com Brittany Bell; de Beautiful, de três meses, e de Zion e Zillion, de um, do relacionamento com Abby De La Rosa; de Halo, de dois meses e Zen (que morreu) que nasceu do envolvimento com Alyssa Scott; Legendary, de sete meses, cuja mãe é Bre Tiesi e de Onyx, de cinco anos, rebento que nasceu do amor com LaNisha Cole.

"Tenho tanto respeito e admiração por cada uma. Toda a gente tem os seus desafios - mas depois percebes que estas mulheres fizeram o maior sacrifício, e sacrificaram o corpo delas para trazer ao mundo esta criança, isso é o melhor presente que qualquer homem podia pedir", disse ainda na entrevista.

