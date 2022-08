Nick Cannon decidiu arrendar um parque aquático para que pudesse desfrutar de tempo de qualidade com os seus filhos mais velhos.

Os gémeos Moroccan e Monroe, filhos do humorista e da cantora Mariah Carey, tiveram direito a usufruir das atrações do parque durante o período e quantidade de vezes que quiseram.

No Instagram, Cannon publicou um vídeo do tempo passado com os filhos no parque. "Parque aquático só para nós", escreveu.

Faz sentido recordar que o artista foi pai do seu oitavo filho no dia 28 de junho.