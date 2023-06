Se esta segunda-feira avançamos com a nova polémica que envolvia Neymar, que está a ser acusado de trair a companheira, agora foi alegado que o casal teria um acordo.

A viver uma relação amorosa com Bruna Biancardi, com quem espera o primeiro filho em comum, foi dito que Neymar teria um acordo com a companheira para poder envolver-se com outras mulheres, segundo o 'Em Off'.

"Segundo informações que o colunista Erlan Bastos confirmou, o jogador do PSG é livre para estar e até ter relações sexuais com outras mulheres. A influenciadora estabeleceu três regras para aceitar este tipo de casos: Ele tem de ser discreto, usar preservativo e não beijar na boca", adiantam.

No entanto, estas especulações foram desde logo desmentidas por Bruna Biancardi, que reagiu às notícias publicamente. Nas stories da sua página de Instagram, relata o UOL Esporte, Bruna partilhou uma imagem onde mostra que enviou uma mensagem a Erlan Bastos a questioná-lo sobre as alegações. A imagem já não se encontra, neste momento, disponível.

"De onde tiraste essa m**** que estás a espalhar por aí, meu querido? Acordo do quê? Mostra as provas então. Porque se não mostrares vais levar com um grande processo nas costas", disse Bruna Biancardi a Erlan Bastos.

De recordar que o bebé que está para nascer é o segundo filho de Neymar, uma vez que o futebolista já é pai de David Lucca, fruto da relação passada com Carol Dantas.

[Notícia atualizada às 09h35]

