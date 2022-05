Foi através de uma publicação que fez nas stories da sua página de Instagram que Neymar comemorou o Dia da Mãe, data celebrada no domingo, 8 de maio, no Brasil.

Junto de uma montagem fotográfica onde aparece com a mãe, Nadine Santos, a avó, Berenice, e a 'ex', Carol Dantas, o jogador de futebol homenageou as mães da sua vida.

De recordar que Neymar é pai de Davi Lucca, de 10 anos, fruto da relação passada com Carol Dantas.

"Feliz Dia da Mães para estas rainhas. Amo-vos", escreveu.

