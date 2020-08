É dia de festa em casa de Neymar. O filho do craque brasileiro, Davi Lucca, celebra nove anos de vida.

A data pedia uma comemoração à altura e foi precisamente o que fez a família do menino. Provando, uma vez mais, serem um exemplo no que diz respeito à união familiar para o bem das crianças, Neymar e a ex-namorada, Carol Dantas, celebraram juntos o aniversário do filho de ambos.

"Esta família é nosso maior troféu. Davi faz nove anos hoje. E independente de qualquer coisa, ele sempre terá o nosso sorriso, nosso amor, nossa luta. Obrigado, papai do céu. Esse menino me ensinou muito. Esses meninos... Quanto à essa mulher, mãe, leoa, nos faltam palavras", escreveu o marido de Carol Dantas, Vinicius Martinez, ao partilhar nas redes sociais uma foto onde a família surge reunida.

Na imagem é possível ver Neymar ao lado do filho, da 'ex' e do seu atual marido. Importa realçar que ao colo do craque surge o irmão mais novo de Davi, filho de Carol e Vinicius.

