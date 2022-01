Neymar conversou com a ESPN sobre o documentário que irá protagonizar para a plataforma Netflix.

'Neymar - O Caos Perfeito' será dividido em três partes e irá mostrar a vida do jogador do Paris Saint-Germain fora do campo, bem como as estratégias de marketing comandadas pelo seu pai.

"Aqueles que me conhecem sabem quem sou e isso é o que importa para mim", começou por afirmar o craque na sua entrevista à ESPN.

"Quanto àqueles que não me conhecem e só falam mal de mim, apenas os coloco de lado, mas espero que possam ver este documentário e espero que mudei a ideia ou a imagem que têm de mim, espero que possam aprender a gostar de mim... mesmo que apenas um pouco", defende.

Neymar explica que são poucos os que o conhecerem realmente e que neste comentário irá dar a conhecer aquela que é a sua realidade. "É nisso que trabalhamos, estamos a mostrar a verdade a 100% e isso é o que mais importa", completa.

'Neymar - O Caos Perfeito' estreia no dia 25 de janeiro, na Netflix.

