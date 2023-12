Nikolai da Dinamarca, o filho mais velho do príncipe Joaquim, encontra-se a viver na Austrália, para onde se mudou com a namorada, Benedikte Thoustrup, por um período de seis meses para estudar na Universidade em Sydney.

O conde, de 24 anos, e a companheira, da mesma idade, têm usado as redes sociais para partilharem alguns momentos da sua vida do 'outro lado do mundo' e terminaram a semana a divulgar vídeos encantadores de um passeio romântico que fizeram pelo Blue Mountains National Park.

Nas imagens pode ver-se o casal abraçado, mas também a apanhar sol e a mergulhar ao pé de uma pequena cascata. "Bem-vindos à selva", escreveu o conde, enquanto a companheira partilhou um vídeo semelhante, escrevendo na legenda "Perseguindo cascatas".

