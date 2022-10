O príncipe Nikolai da Dinamarca já comentou a decisão da avó, a rainha Margarida II, em retirar-lhe o título real, a ele e aos irmãos.

Esta semana, o palácio anunciou que os filhos do príncipe Joaquim, filho mais novo da soberana, deixarão de ter os títulos de “sua majestade” e príncipe/princesa a partir do dia 1 de janeiro de 2023.

Em declarações ao Ekstra Bladet, o jovem confessou ter ficado “muito triste” e “confuso” com a decisão.

“A minha família e eu estamos, claro, muito tristes”, começou por afirmar.

“Estamos, como os meus pais já declararam, em choque com esta decisão e o quão rápido surgiu”, continua.

“Estou muito confuso. Não consigo perceber porque é que as coisas aconteceram desta maneira”, afirma ainda.

O jovem, que trabalha como modelo, garante que apenas tomou conhecimento da decisão uns dias antes.

Recorde-se que Nikolai e Felix são frutos do casamento do príncipe Joaquim com a primeira mulher, Alexandra. Entretanto, o príncipe voltou a casar em 2008 com a princesa Marie com quem teve mais dois filhos: Henrik e Athena.

