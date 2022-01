Este será um ano simbólico para a Lady Louise Windsor, filha do príncipe Eduardo, que em novembro passado celebrou o 18.º aniversário.

Ao atingir a maioridade, a neta da rainha Isabel II vai deparar-se com um dilema este verão, quando terminar o ensino secundário: a entrada na universidade ou, à semelhança de outros membros da família real, fazer uma paragem de um ano (o chamado gap year).

Nota a revista Hello que, no caso do príncipe William, este decidiu viajar pelo Chile e trabalhar em alguns projetos comunitários. Também o príncipe Harry decidiu viajar pela Austrália e, em vez de ingressar na universidade, optou pela formação da Royal Military Academy Sandhurst.

Será que a Lady Louise Windsor vai seguir o exemplo dos primos?

