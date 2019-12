Cristina Ferreira continua a partilhar imagens nas redes sociais onde mostra como estão a ser as suas férias nas Malvidas.

Mesmo estando a desfrutar de uns dias de descanso longe do programa da SIC, a apresentadora não se esquece do mesmo, especialmente dos colegas com quem partilha o formato.

Falamos de Cláudio Ramos, isto porque Cristina encontrou uma pessoa que a fez lembrar-se do 'vizinho'.

"Afinal trouxe o meu vizinho para as Maldivas. Cláudio Ramos, és igual", escreveu na legenda de um vídeo onde mostra um animador do local onde se encontra a dar uma aula.

