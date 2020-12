O ano de 2020 ficou marcado pela pandemia de Covid-19, que devido ao confinamento e a todas as medidas de prevenção veio obrigar a que muitos casamentos tivessem de ser adiados. Ainda assim, no mundo dos famosos houve quem não deixasse que o novo coronavírus viesse atrapalhar o conto de fadas com o qual sempre sonhou.

Catarina Gouveia, a cantora Rebeca, a princesa Beatrice e Lily Allen são apenas alguns dos nomes que fazem parte da lista dos casamentos do ano.

Confira a galeria e relembre quais os famosos que deram o nó em 2020.

Leia Também: Famosos de coração partido. As separações que marcaram 2020