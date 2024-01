Nelson Évora protagonizou um dos momentos mais emocionantes da gala de ontem, dia 13 de janeiro, do 'Dança com as Estrelas'. O atleta revelou que irá ser pai pela primeira vez, bebé que deriva da relação amorosa que mantém com Evy Alberola.

Nelson pediu a Cristina para chamar a companheira ao palco e, já de volta, disse: "O canguru vai ser pai".

Evy acrescentou que o bebé, na primeira ecografia, provou que já tem semelhanças com o especialista em triplo salto: "Já estava a dançar, igual ao pai".

"Temos um bebé 'Dança com as Estrelas'", sublinhou Cristina, que por fim desejou "uma hora pequenina".

Veja aqui.