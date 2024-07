Nelson Évora vive momentos muito felizes. No passado dia 2 de julho nasceu Isabella, a primeira filha do atleta, fruto do relacionamento com Evy Alberola.

Num vídeo, Nelson mostra o seu lado de pai 'babado', descrevendo o parto, o primeiro momento em que viu a menina e outros pormenores.

"No bloco, quando me puseram a Isabella nas mãos, invariavelmente chorei", afirmou.

Este ainda refere que o parto durou apenas "11 minutos" e que a certo momento se sentiu dividido entre a filha e a companheira, quando era para dar atenção à família.

Afirmando que Isabella era a "bebé mais linda do mundo", este acabou por mostrá-la.

Poderá ver o momento na galeria.

Leia Também: Já nasceu a filha de Nelson Évora. A primeira fotografia da bebé