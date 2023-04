A notícia divulgada esta semana pelo jornal El Confidencial que dá conta de que o rei Juan Carlos tem uma filha bastarda chamada Alejandra mereceu uma reação do antigo monarca espanhol.

Ao El Mundo, o rei emérito, de 85 anos, negou a informação que tem sido tema de conversa em Espanha: "Não é verdade que tenho uma filha [com o nome Alejandra]".

Vale lembrar que o El Confidencial garante que Juan Carlos foi pai de uma quarta filha entre o final da década de 70 e o início da década de 80, fruto de uma relação extraconjugal com uma aristocrata que seria "ligeiramente mais velha".

O rei emérito, recorde-se, é pai de Elena, Cristina e do rei Felipe VI, todos eles fruto do casamento com Sofia da Grécia.

