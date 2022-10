O estado debilitado de Linda de Suza, que se encontra internada deste setembro deste ano, motivou novos rumores. Nos últimos dias circulou nas redes sociais a informação de que a cantora portuguesa teria morrido.

Na sua página oficial do Facebook surgiram até comentários de fãs a lamentar a perda.

Perante as reações, o cantor Tó Ferreira resolveu desmentir a especulação e assegurar publicamente que Linda de Suza não morreu.

"Ainda ontem falei com o filho de Linda de Suza, que me confirmou que Linda de Suza esta a recuperar bem. Não partilhem falsas informações. A Linda de Suza não faleceu. Agradecemos que tenham respeito pela Artista e família", pode ler-se na mensagem do cantor.

João Lança, filho de Linda de Suza, esteve no programa 'Dois às 10' no dia 30 de setembro para fazer uma atualização sobre o estado de saúde da mãe. A cantora "teve febres fortes", supostamente causadas por uma infeção pulmonar.

