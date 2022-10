A companheira do cantor Miguel, a atriz Nazanin Mandi, pediu o divórcio esta terça-feira, após cerca de três anos de casamento.

De acordo com o TMZ, a modelo e atriz citou diferenças irreconciliáveis como motivo da separação e referiu que assinaram um acordo pré-nupcial, no qual dividiram os bens. Não se sabe ao certo quando é que o casal se separou.

As notícias sobre a separação começaram a surgir em setembro do ano passado. Na altura, uma fonte disse à People que "depois de 17 anos juntos, Miguel e Nazanin Mandi decidiram separar-se". No entanto, acabaram por se reconciliar em fevereiro.

De recordar que eram namorados desde a escola secundária e ficaram noivos em 2016. O casamento chegou em 2018.

Leia Também: Kanye West contrata advogado de Melinda Gates para tratar do divórcio