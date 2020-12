A um dia da consoada, Rita Ferro Rodrigues contou aos seguidores como homenageia os entes queridos que já partiram num desabafo na sua página de Instagram.

"Em muitas famílias haverá ausências e custa tanto. Eu ponho sempre os lugares todos na mesa que abro dentro do meu coração, com talheres e guardanapos bordados, objectos antigos dos meus. E eles e elas - que já não são visíveis aos olhos - vão entrando alegres e sentam-se na mesa posta dentro do meu peito", afirmou.

"É um bocado infantil mas também nunca desejei ser uma senhora crescida e engomada, por isso que se lixe. Brindo e converso com eles e é assim que os sinto em minha casa, por todo o lado, connosco e parte de nós", frisou.

Por fim, a apresentadora frisou que neste ano atípico, marcado pela pandemia, "temos de convocar todo o amor que temos para nos ajudar a andar para a frente inteiros e com esperança".

