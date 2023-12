O Natal deixou há quatro anos de ser uma época apenas de alegria para a família real norueguesa.

Ari Behn, ex-marido da princesa Martha Louise e pai das suas três filhas, Maud, de 20 anos, Leah, de 18, e Emma, de 15, tirou a própria vida no Dia de Natal, em 2019.

O escritor enfrentava uma depressão e foi o pai quem o encontrou já sem vida dentro de casa.

No funeral, a filha mais velha de Ari, Maud, então com 16 anos, fez um discurso no qual lembrou a importância de cuidar da saúde mental e de prestarmos atenção a quem está à nossa volta.

Desde então, a jovem tem colaborado não só com o serviço nacional de saúde do país, dando voz a campanhas de sensibilização, como também tem mostrado abertura para falar sobre o tema, sublinhando a importância de quebrar tabus sobre a doença mental.

