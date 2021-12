Nasceu o segundo filho de Nuno Santos, jogador do Sporting Clube de Portugal.

A novidade foi anunciada nas redes sociais do atleta, que partilhou as primeiras fotografias do bebé.

"19/12/2021 mais um presente de Deus! Obrigado mamã por mais este príncipe. Amamos-te muito, és o nosso orgulho", declara Nuno na legenda de uma imagem captada logo após o parto.

O jogador e a esposa, Diana Ribeiro, são ainda pais de um outro menino, Nuno.

