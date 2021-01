Javi García, antigo jogador do Benfica, que defende agora as cores do Boavista, e a sua esposa, Elena, foram pais pela terceira vez. O casal deu as boas-vindas a mais uma menina, que vem juntar-se às duas outras filhas do casal.

"A Malena já aqui está! A menina da casa nasceu ontem com 3,6kg! Graças a Deus, correu tudo muito bem. Amamos-te loucamente, bichinho. És uma mamã campeã, Elena Gomez. Amo-te, meu amor", escreveu o jogador ao partilhar a grande novidade nas suas redes sociais.

Às suas palavras, Javi García juntou a primeira fotografia pública da bebé Madalena. Ora veja:

Leia Também: Andreia Rodrigues escreve mensagem a filha que ainda não nasceu