Na gala do 'Big Brother Famosos' deste domingo, 13 de fevereiro, o concorrente expulso foi Bruno de Carvalho. A saída acontece depois da queixa ao Ministério Público contra o ex-presidente do Sporting pelo "comportamento ameaçador" para com Liliana Almeida.

Durante a gala, Ana Garcia Martins, mais conhecida por 'A Pipoca Mais Doce', não deixou de criticar o comportamento de Bruno de Carvalho e a forma como a produção do programa estava a gerir a situação.

Entretanto, esta segunda-feira, Katia Aveiro mostrou que mesmo estando no Brasil está atenta ao 'BB Portugal' e mencionou Ana Garcia Martins numa publicação que fez nas stories da sua página de Instagram, referindo-se ao caso de Bruno de Carvalho.

“Hoje dia 14 de fevereiro, Dia dos Namorados em Portugal, e mesmo que não esteja pela terra que me viu nascer, estou só a publicar esta foto mesmo com o meu amor mas sem grande texto. Não vá a 'Pipoca Mais Doce' achar que estou num relacionamento abusivo (se ela soubesse as coisas que digo e escuto quando estamos os dois bem juntinhos)”, começou por dizer junto de uma imagem em que aparece com o companheiro.

“Viva ao amor, viva a tesão, viva à paixão… e viva a empatia ao próximo… Não vale tudo em troca de ódio gratuito… e de cubismos cegos… [...] É preciso separar o trigo do joio”, rematou.

© Instagram

Leia Também: Bruno de Carvalho: "Estou com vergonha de ir ter com a minha mãe"