António Bravo resolveu responder à questão que mais lhe é colocada por seguidores e fãs. "Não trabalhas?", querem saber os internautas, que viram agora as suas dúvidas esclarecidas.

"Das perguntas que mais me fazem por aqui: 'Não trabalhas?' - Oh meus lindos! Trabalhar até trabalho… ou seja, todos os fins do mês cai-me na conta… agora com este setting todos os dias e com o prazer que me dá fazê-lo… não se pode considerar como trabalho, pois não!?", pode ler-se na legenda de um conjunto de fotografias de um bar de praia, em Melides.

