Manuel Luís Goucha viveu esta terça-feira, 10 de abril, um dia particularmente emotivo, mas que terminou deixando-o "de coração cheio". O apresentador recebeu no programa vespertino que apresenta na TVI, 'Goucha', duas convidadas especiais que o fizeram recordar o passado.

Na primeira parte do formato, o comunicador entrevistou Amélia, que não via há trinta e um anos. A mulher que hoje lhe contou a sua história era intérprete de Língua Gestual no programa 'Bom Dia', que Goucha apresentou ao lado de Júlio Magalhães entre 1990 e 1991.

Na segunda parte do formato, tornando ainda mais emotiva e especial esta emissão, o comunicador recebeu a cantora Anabela. Nesta última entrevista, Goucha emocionou-se e foi de olhos brilhantes que entregou à artista um presente muito especial.

"Hoje foi um dia muito emotivo para mim, tanto na primeira parte como na segunda e ao preparar a conversa contigo eu decidi oferecer-te uma coisa que me faz falta, da minha casa", disse, entregando a Anabela um livro único sobre a história de Audrey Hepburn.

"Isto que te vou dar, comprei em Paris, e estava há 10 anos sobre uma mesa da minha casa aqui de fontanelas. Acho que isto também nos unes para além destes anos todos que nos temos encontrado na televisão", realçou, explicando que Audrey Hepburn é "uma das mulheres" da sua vida.

"Isso não é apenas um livro, isso é um verdadeiro tesouro", referiu, deixando a cantora de lágrimas nos olhos.

"Não sei qual é a audiência que vou ter amanhã, mas não importa nada, porque hoje, com este programa, eu já ganhei", completou em direto o apresentador.

Leia Também: Anabela recorda "gravíssimo" acidente de viação onde quase perdeu a vida