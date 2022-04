Depois de ter deixado o 'Big Brother Brasil 2022', Pedro Scooby esteve à conversa com a revista Quem e falou do reencontro com a mulher, Cintia Dicker, e dos filhos, Dom, Bem e Liz.

De recordar que as crianças estão em Portugal com a mãe, Luana Piovani.

"Fiz uma videochamada com eles ontem, hoje, e a toda a hora", começou por partilhar ao falar das crianças, este domingo, 24 de abril.

"Ainda não fiz nada, saí de lá para o Sapucaí", acrescentou, referindo-se aos desfiles de Carnaval no Rio de Janeiro.

"Dormi o dia inteiro. Por isso é que não saí do quarto", destacou ainda, sobre o reencontro com a mulher, Cintia.

