Já várias vezes surgiram rumores de que Khloé Kardashian poderia ter voltado para o 'ex' e pai dos seus filhos, Tristan Thompson. No entanto, num episódio de 'The Kardashians' a celebridade garantiu que não tem intenções de reatar a relação.

Em conversa com a mãe, Kris Jenner, Khloé explicou: "Eu e o Tristan damo-nos muito bem. Temos uma ótima relação de amizade. [...] O que está feito, está feito, por isso por que ainda estaria a segurar algo? Não preciso de o punir porque não vou voltar para ele".

"Sim, se eu não estou aqui, quando não estou por perto, ele está aqui. Prefiro que ele esteja aqui do que a ama", admitiu. Ainda assim, deixou claro que não quer reatar a relação.

Em jeito de desabafo, a celebridade frisou: "Voltei para ele depois de um escândalo de traição, por isso não sei se o Tristan está com a impressão de que apenas vamos superar isto e, eventualmente, voltamos a ficar juntos. Entendo se ele pensar isso, por isso o meu trabalho é estabelecer limites para que as minhas ações mostrem o contrário".

Khloé realçou que a sua relação com Tristan será sempre a pensar no bem estar das crianças e nunca no reatar do romance. De recordar que o ex-casal tem dois filhos em comum.

A celebridade e o pai dos filhos começaram a namorar em 2016. Em 2018 deram as boas-vindas à filha True. Nessa altura, dias antes do nascimento da menina, Tristan foi acusado de trair Khloé. Mais tarde, em 2021, o jogador de basquetebol teve um filho, Theo, fruto de um caso com Maralee Nichols.

Meses depois foi revelado que o ex-casal estava à espera do segundo filho em comum, Tatum, que nasceu em agosto do ano passado através de uma barriga de aluguer.

Tristan é ainda pai do pequeno Prince, filho mais velho, da relação passada com Jordan Craig.

Leia Também: Khloé Kardashian e o carrinho de bebé que custa quase 5 mil dólares