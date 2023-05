Khloé Kardashian comemorou o Dia da Mãe - celebrado nos EUA no último domingo, 14 de maio - com a famosa família e partilhou algumas imagens na sua página de Instagram.

Entre as fotos e vídeos que mostrou, destacam-se as raras imagens em que aparece com o filho mais novo, o pequeno Tatum, de nove meses.

Khloé Kardashian mostrou-se a empurrar o filho num luxuoso carrinho de bebé da Dior, que não passou, de todo, despercebido. De acordo com o Page Six, o carrinho custa 4.900 dólares, mais de 4 mil e 500 euros.



© Instagram

De recordar que o menino é fruto da relação terminada de Khloé com Tristan Thompson. Ambos são ainda pais de True, de cinco anos.

