Tânia Ribas de Oliveira desfez-se em elogios a Catarina Furtado durante a emissão do programa 'A Nossa Tarde', da RTP, desta segunda-feira.

A apresentadora marcou presença no formato a propósito do 10.º aniversário da sua associação, a 'Corações com Coroa', e recebeu uma série de elogios pelo trabalho que tem desenvolvido no âmbito da caridade.

"Tu és assim um bocadinho o nosso orgulho, sabes disso não sabes? Porque não há muitas pessoas como tu, é verdade. Porque tu podias ser só linda, maravilhosa, brilhante, as pessoas admirarem-te pelo papel que tu tens na televisão. Digo isto do fundo do coração porque eu conheço-te e sei que tu és muito mais do que isso. Tu és a voz de todas as pessoas que não têm voz, em Portugal e lá fora, e és também a nossa voz - que, às vezes, a calamos e não a sabemos dar a ouvir da melhor forma - porque tu não desistes. Todos os dias tu vives em função dos outros. Obrigada, Catarina", disse-lhe Tânia.

Comovida, Catarina Furtado não conseguiu evitar ir às lágrimas com as palavras da colega e amiga. Veja aqui.

