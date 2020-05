Liliana Rodrigues, antiga concorrente do programa 'Love On Top', da TVI, voltou a dar que falar entre os fãs, desta vez devido às suas recentes publicações nas redes sociais.

A causar burburinho está o facto de aparentemente a jovem surgir mais gordinha nas suas fotografias. Facto que levantou suspeitas de que poderia estar novamente grávida.

Perante os rumores, a ex-'Love On Top', que foi notícia recentemente por ter sofrido um aborto, resolveu reagir.

"Não estou grávida nem tão cedo irei estar. Estou apenas mais gordinha, sim. E então? Já me perguntaram antes se também estou a tomar alguma coisa, não estou. Se estou mais gordinha é porque como melhor. E se como melhor é porque estou feliz. Sempre ouvi dizer que temos tendência a comer mais e a engordar quando nos sentimos felizes e realizados", escreveu Liliana, que admitiu sentir-se já "perturbada" com as constantes perguntas sobre uma possível gestação.

Leia Também: Liliana Rodrigues mostra-se de fio dental ao lado do namorado