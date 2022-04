A TVI revelou esta quinta-feira, dia 28 de abril, a dupla de apresentadores que irá apresentar o regresso do programa 'Uma Canção para Ti'.

O formato de talentos infantis será apresentado pela primeira vez por uma nova dupla... que já fez sucesso nas manhãs do canal. Falamos de Manuel Luís Goucha e Maria Cerqueira Gomes.

Os dois apresentadores marcaram presença no 'Dois às 10' e em conversa com Cláudio Ramos e Maria Botelho Moniz, confessaram estar felizes e entusiasmados por voltarem a trabalhar juntos.

Manuel Luís Goucha já apresentou outras edições de 'Uma Canção Para TI', o comunicador trabalhou no formato com Júlia Pinheiro e mais tarde com Cristina Ferreira. Ao lado de Maria, Goucha apenas tinha conduzido, até então, o 'Você na TV'.

