Marco Costa deu que falar na sua página de Facebook depois de ter respondido a um comentário de um seguidor, que questionou o seu atual relacionamento com Carolina Pinto, mãe de um filho, o pequeno Vicente.

"Devias ter vergonha das palhaçadas que fazes. Se a gaja [Vanessa Martins] te deixou e nem engravidou... Deixa lá o Sadik. É só para chateares, andas a querer palco. E devias começar do zero. Não arranjar mulher já com mochila às costas. O puto tem pais. Por muito que te custe, um dia que o queiras repreender ele vai-te dizer 'não és o meu pai'. Entendes, juízo", notou o internauta em questão.

Não ficando indiferente a tais palavras, o conhecido pasteleiro respondeu à letra: "Juízo devias ter tu por esse comentário mais parvo e retrógrado que já vi nos últimos tempos! Todas as mulheres que são 'mães solteiras' merecem voltar a ser felizes e a refazer a sua vida! Que estupidez de comentário. Achar que arranjei uma mulher com uma mochila às costas. Tens razão, arranjei e é só a melhor mochila do mundo!

A minha função será sempre ser o melhor amigo dele. É verdade, não sou pai dele, nunca serei, porque ele tem um pai e um bom pai até! Por isso, se um dia eu o chamar a atenção e ele disse que não sou pai dele, eu só tenho de responder 'tens razão, não sou, mas faz o que te digo que quem manda sou eu e a tua mãe'.

Agora para terminar, ganha tu juízo! Uma mulher com filho é uma mulher com mais amor para dar!".

