O covid-19 continua em grande destaque, com o número de infetados a subir cada vez mais em Portugal. Perante toda a agitação, Andreia Rodrigues também quis deixar algumas palavras nas redes sociais, onde apela para que sejam cumpridas as medidas preventivas.

"Perante aquilo que o nosso país e o mundo estão a viver com o covid-19, é urgente termos a humildade de aceitar o que os especialistas nos dizem e de não nos acharmos superiores aos outros e à ciência, é essencial o respeito pelos outros e por nós! A prevenção é fundamental... desvalorizar este problema, contrariar e não cumprir as recomendações é um ato criminoso perante outros", começou por realçar a apresentadora da SIC na sua página do Instagram.

"O Covid -19 não é um vírus qualquer, tem características que o tornam muito perigoso, seja pela duração que tem fora do corpo, seja pela forma como ataca o sistema respiratório e pode levar órgãos à falência! Não sabemos se ao nosso lado temos um doente autoimune, não sabemos se as pessoas com quem lidamos, diariamente, têm algum problema que nunca partilharam (porque não têm de o fazer) e fazem parte de um grupo de risco, não temos o direito de contaminar alguém, ignorar estas possibilidades, ignorar as recomendações - quando todos os dias são dados alertas - e olhando ao impacto que este vírus está a ter no mundo é de uma enorme irresponsabilidade", acrescentou, alertando: "Os tempos atuais não são para sermos rebeldes e acharmos que isto tudo é um enorme alarmismo".

"Não sabemos quantas mortes vão existir, as contas fazem-se no final! Não sabemos todos os contornos, há aliás muita investigação a decorrer! Mas sabemos que covid-19 não é uma gripe! Não estou em pânico, mas tenho receio pelos meus e acima de tudo RESPEITO os outros! A prevenção é essencial, respeitar as distâncias, o uso de material preventivo, como as máscaras, lavar e desinfetar as mãos, tal como superfícies, cumprir a quarentena em isolamento, etc, são regras que devemos respeitar", continuou, destacando os perigos do incumprimento das medidas de prevenção.

"Se centenas ficarem contaminados poderá não haver sistema de apoio para todos e as mortes vão aumentar, o sistema de saúde vai entupir! Todos temos na família pessoas com condições de saúde mais frágeis, idosos! Aprender com o que está a acontecer lá fora, pensar como sociedade, antecipar os problemas é um ato de inteligência! Sem isso o pior cenário pode acontecer! RESPEITO E HUMILDADE", rematou.

