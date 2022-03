"Nunca sei para onde é que eu vou, mas eu sei para onde volto", este é o lema de vida de Marco Costa, tal como o próprio fez questão de reforçar ao conversar com os colegas do 'Big Brother Famosos' na manhã de terça-feira.

"A melhor coisa que podem dizer é: tiraste o menino do bairro, mas não tiraste o bairro do menino. Eu sou mesmo do bairro, essa é mesmo a minha origem", reforça, mostrando-se orgulhosa das suas origens.

"Agora, não admito que achem que não posso ter mais sucesso por ter vindo do bairro. Isso ainda me dá mais força", atira, explicando que o preconceito vem da sociedade e se torna enraizado na cabeça de todos - até mesmo de quem vive no bairro.

"O próprio pessoal do bairro é que se inferioriza. É quase como se achássemos que não temos as mesmas capacidades que os outros. Eu não penso assim", refere, sendo imediatamente interrompido por Fernando Semedo.

"O pessoal do bairro não se inferioriza, o pessoal do bairro sente-se excluído, de várias formas", defende o chef de cozinha, que utiliza um exemplo pessoal para justificar a sua opinião.

"A maior parte do pessoal que vive no bairro nunca é convidado para festas de aniversário da escola. Percebi isso quando cheguei ao meu 7.º ano. Eu e os meus irmãos, como grande parte das pessoas que vivem nos bairros, não eramos convidados para festas de aniversário", conta.

Apesar da opinião de Fernando, Marco Costa assegura que não passou por esta experiência. "Eu sou do bairro e comigo isso não aconteceu", garante.

