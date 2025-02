Nani foi pai pela terceira vez no início do ano. O jogador deu as boas-vindas a uma menina que se chama Beatriz e é fruto da relação com Daniela Martins.

No passado dia 24 de janeiro, a companheira de Nani publicou no Instagram uma fotografia que mostra a família toda reunida. "Deus abençoou-nos mais uma vez e estamos felizes por anunciar a chegada de mais uma princesa. Bem-vinda, Beatriz", pode ler-se na legenda da publicação que foi também partilhada na página do ex-futebolista.

De recordar que o casal tem ainda em comum os pequenos Lucas e Catarina, que também aparecem na referida fotografia. Veja aqui.

