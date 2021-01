O Brasil continua a registar um elevado número de infetados com COVID-19 e, nas redes sociais, são muitas as figuras públicas que apelam aos governantes para apoiar (mais) os hospitais e os profissionais de saúde na linha de frente, como é o caso de Nanda Costa. "Os hospitais de Manaus estão sem reservas de oxigénio", lamentou a atriz, cantora e compositora brasileira de 34 anos, que os portugueses puderam ver na telenovela "Amor de mãe", exibida pela SIC no início de 2020, numa publicação que continha um apelo.

"Há pessoas a morrer permanentemente", alertou a artista, que pediu aos seguidores para fazerem publicações nas redes sociais apelando a uma maior celeridade nas respostas governamentais e identificando o ministério da saúde brasileiro. Muito ativa nas redes sociais nas últimas semanas, Nanda Costa, que é casada com a cantora e compositora Lan Lanh desde 2019, também tem aproveitado os últimos dias para divulgar algumas das fotografias (muito) sensuais que tirou para a capa da revista Quem.