Confirma-se: terminou o namoro de Nelson Évora e Ana Peleteiro. A informação é agora adiantada pela revista espanhola Hola!.

Foi a mesma publicação que também questionou a atleta olímpica sobre os rumores de um novo relacionamento que começaram quando partilhou na sua conta de Instagram um vídeo onde aparece com o artista Omar Montes.

"Não sei quando é que as pessoas começaram a ficar assim tão malucas... o Omar e eu somos amigos! Simplesmente quisemos nos juntar à tendência [do Tik Tok] e deixar no ar que confirmamos o nosso [amor], mas o 'nosso' não é uma relação e sim outra coisa que virá à luz daqui a uns mesas", esclareceu, notando que na verdade a parceria foi profissional e não romântica, como se pensou.

Também à revista, Ana confirmou que está solteira há já um mês, tendo terminado o relacionamento de cinco anos com Nelson Évora. "Guardo os momentos bons depois de cinco anos que estivemos juntos. Estou a viver o meu melhor momento profissional".

