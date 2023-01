A viver uma fase delicada depois de ter-se separado de Gerard Piqué no final de 2021 devido a uma alegada traição do jogador de futebol, Shakira ficou a saber que tem ainda mais motivos para sentir-se desiludida com o ex-companheiro.

Ao que parece, a atual namorada de Piqué, Clara Chia Marti, já frequentava a casa de Shakira e do futebolista antes da separação. O Page Six descobriu que Clara aparece numa entrevista via zoom, gravada antes da separação, que Piqué fez precisamente na casa onde vivia com a cantora colombiana.

Shakira está "devastada por saber que esta mulher claramente se sentiu em casa no lar que dividia com os seus filhos", revelou uma fonte em declarações à mesma publicação.

Na altura em que a entrevista foi gravada, Shakira estava a viajar com os filhos. "É devastador saber que este romance durou muito mais tempo do que ela imaginava", acrescentou a referida fonte, assegurando que no momento do vídeo o casal ainda tinha uma relação aparentemente feliz.

Shakira e Piqué estiveram juntos durante 11 anos e têm dois filhos em comum, Milan, de nove anos, e Sasha, de sete. Após terem chegado a acordo, o ex-casal decidiu que as crianças e a cantora deixariam Barcelona e ficariam a viver em Miami.

