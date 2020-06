Cintia Dicker esteve a responder a algumas questões dos fãs através da sua página de Instagram e garantiu que não está noiva de Pedro Scooby. No entanto, não deixou de confirmar os planos de viverem juntos em Portugal.

De acordo com a modelo, o casal já está á procura de casa e irá viver em Cascais.

A decisão de viver em Portugal prende-se ao facto de Pedro querer estar mais próximo dos filhos, e Cintia faz questão de apoiar e estar ao lado do namorado.

A modelo já esteve mais do que uma vez com os meninos - fruto do casamento terminado de Scooby com Luana Piovani - e diz que as crianças "são muito fofas, educadas". "São um amor".

Sobre a viagem para Portugal, Cintia conta que vai fazer um teste à Covid-19 assim que chegar ao país, mostrando-se também ansiosa por esta nova fase, uma vez que, afirma, é "apaixonada por Cascais". "Chego no dia 8, se Deus quiser e se der para entrar", revelou ainda.

