Cristiano Ronaldo e Rafael Nadal são duas grandes estrelas do mundo do desporto mas, dado que se dedicaram a modalidades diferentes, acabaram por nunca se defrontar. Ainda assim, é no mundo empresarial que irão ter o primeiro 'frente a frente'.

É no coração de Madrid que Ronaldo e Nadal vão competir. O tenista vai abrir um hotel na Gran Vía, uma das principais ruas da capital espanhola, zona em que já existe um Pestana CR7 desde 2021.

O hotel a que o craque português dá nome contou com um investimento de 13 milhões de euros só para ser iniciado, tendo no total 10 andares e 168 quartos.

O jornal AS refere ainda que o Pestana CR7 oferece um contrato permanente aos seus funcionários, bem como 50 dias de férias e um seguro de saúde completo, condições aliciantes com as quais o empreendimento de Nadal também terá de competir.

O novo projeto de Nadal ainda não tem data certa para começar a ser construído, sabendo-se apenas que deverá ser em 2024.

