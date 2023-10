O programa 'Dois às 10', da TVI, voltou a acompanhar o julgamento da morte de Sara Carreira e partilhou imagens das declarações de Tony Carreira.

No segundo dia do julgamento, o cantor frisou: "O que digo é a mesma coisa desde o primeiro minuto. Nada vai mudar as saudades que tenho da minha filha, nada vai mudar a situação que há, que é uma tragédia. Não venho para aqui com o intuito, com vontade de me vingar de ninguém, absolutamente ninguém".

"Do outro lado, da maioria dos arguidos, não há uma percentagem mínima de humanidade. Aquilo que aconteceu aqui com eles poderia acontecer comigo, poderia acontecer com qualquer um. No mínimo é, simplesmente, assumir aquilo que aconteceu com todos os erros que poderiam ter acontecido comigo", acrescentou.

"Acho que optaram, numa forma global, por uma teoria, uma tática de advogados que é amnésia", voltou a referir.

Entre as várias perguntas que lhe foram colocadas pelos jornalistas, Tony Carreira acabou por questionar: "Façam a pergunta à GNR: porque é que o teste de álcool foi feito cinco horas depois do acidente?".

Mais à frente nas suas declarações, o artista realçou: "O que espero no fim disto tudo é que cada um siga a sua vida, que cada um tenha uma vida normal".

Recorde-se que, na sequência do segundo dia do julgamento da morte de Sara Carreira, o cantor falou sobre o primeiro condutor envolvido no acidente. "Tentem ir a 28 [km] à hora para perceberem, mais ou menos, que estão parados. E simplesmente ele chega aqui e diz que ia a 80 [km] à hora. Portanto, isso são mentiras. É isso que eu quis dizer". Além disso, frisou: "O acidente não foi só o Ivo Lucas".

Sara Carreira, filha mais nova de Tony Carreira e Fernanda Antunes, morreu num acidente a 5 de dezembro de 2020, aos 21 anos. Ao volante do carro onde seguia ia o namorado da jovem artista, o ator e cantor Ivo Lucas.

No âmbito deste processo, recorde-se, são arguidos Paulo Neves, que conduzia alcoolizado e abaixo do limite de velocidade, a fadista Cristina Branco, que bateu na viatura deste, o artista Ivo Lucas, que chocou com o carro da fadista e, por fim, Tiago Pacheco, que embateu no carro conduzido por Ivo Lucas. Os três homens são acusados do crime de homicídio por negligência grosseira e Cristina Branco do crime de homicídio por negligência.

Leia Também: Tony Carreira: "Tenho muita compaixão, mas não por mentira"