Através das stories da sua página de Instagram, Júlia Belard recebeu algumas questões dos seguidores que fez questão de responder. Entre as curiosidades, um internauta quis saber qual a “maior lição que ser mãe a tem ensinado?”

“Para mim a maternidade tem sido uma lição de amor verdadeiro, resiliência, humildade, humanidade, altruísmo. Aprender o que é o verdadeiro amor, amor que cura mas também amor que dói. Amor em que o outro vem quase sempre em primeiro lugar, numa entrega constante, dar, dar, dar. Também uma lição de humildade”, começou por dizer.

“Na nossa pequenez temos muito a aprender com as crianças, não desistir mesmo quando tudo parece perdido ou difícil demais. Mãe nunca baixa os braços, nunca desiste. Uma lição de humanidade não só ao criar/educar, transmitir valores, ideais, mas também ao tomar consciência de que cada criança é um ser individual, único e especial que em última análise fará as suas próprias escolhas”, acrescentou, confessando de seguida que “o mais difícil para si” é a “lição de desapego”.

“Esta está longe de ser cumprida, no sentido em que amamos tanto que se torna angustiante deixar ir, deixar viver, deixar cair, deixar sofrer, ter medo de perder”, rematou.

© Instagram

De recordar que Júlia Belard é mãe de um menino, o pequeno Matias, de quatro anos.

