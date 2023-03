Teresa Guilherme marcou presença no programa da SIC 'What’s Up! TV', onde teve oportunidade de conversar com a apresentadora Carolina Patrocínio.

O formato foi para o ar esta sexta-feira, dia 10 de março, revelando declarações únicas da comunicadora sobre a sua luta contra os quilinhos a mais.

"A partir de uma certa idade acabas por ter tendência para engordar, mas eu sempre tive", confessou Teresa, atualmente com 67 anos.

"Então, eu na minha vida já devo ter perdido para aí uns 500 quilos. Uns três agora, 10 logo. Faço aquela dieta em que perco uma quantidade e depois daí a um tempo", explicou, dando conta que o "ioiô" na balança faz parte da história da sua vida.

"Não é fácil", assegurou, mostrando-se solidária com todas as mulheres que sofrem com o mesmo problema.

